В Осинском городском округе пересмотрели решение касательно отмены ЕНВД

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Сегодня, 26 сентября, депутаты думы Осинского городского округа вновь рассмотрели вопрос об отмене ЕНВД.

Докладчиком по этому вопросу выступил врио главы округа Алексей Григорьев. Как стало известно «Новому компаньону», за отмену ЕНВД проголосовали 12 депутатов, один высказался против и один воздержался.

Алексей Григорьев пояснил «Новому компаньону», что, по его данным, на протяжении последних лет поступления от ЕНВД в бюджет ежегодно снижаются на 2 млн руб. В 2020 году по прогнозу в бюджет поступит 13 млн руб. С 2021 года никаких поступлений не будет, поскольку налог упраздняется по всей стране. «Краевой бюджет при этом предлагает двукратные компенсации за досрочную отмену налога, — сказал Григорьев. — Иными словами, вместо 13 млн в 2020 году, которые мы бы получили, сохранив ЕНВД, мы в 2019 и 2020 можем получить 60 млн руб. в виде компенсаций. По 30 млн руб. ежегодно. Потерять вот эти 47 млн руб. наш и без того скудный бюджет не может».



По его словам, на предварительном заседании депутаты обсудили все риски с приглашёнными предпринимателями. Одна из них, владелица сельского магазина, посчитала, что в связи с законопроектом «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения», который Заксобрание уже приняло в первом чтении, при переходе на патент она даже выигрывает. По ЕНВД она платила 27 тыс. руб. в год, при этом по старым ставкам патента она бы платила бы 200 тыс. руб., а по новым — 17 тыс. руб. Григорьев сообщил также, что попросил администрацию района провести семинары среди малых предпринимателях в связи с нововведениями в альтернативные системы налогообложения.

Напомним, до выборов депутаты Земского собрания Осинского района отказалось принимать законопроект, внесённый главой муниципалитета Яковым Лузяниным. После того как состав депутатов обновился, депутаты поменяли решение.

Также на первом заседании, которое прошло 19 сентября, депутаты отказались утверждать в должности врио главы округа главу района Якова Лузянина. Они выбрали на эту должность начальника СМУ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Григорьева.