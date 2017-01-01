Глава Перми подписал письмо в ВЭБ.РФ по программе модернизации транспорта

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Дмитрий Самойлов написал письмо в адрес государственной корпорации развития ВЭБ.РФ по поводу программы модернизации общественного транспорта. Об этом на пленарном заседании гордумы 24 сентября заявила его зам, курирующая транспортную отрасль, Людмила Гаджиева.

«Это сделано для того, чтобы нам разъяснили порядок участия в этой программе и какие действия необходимо выполнить со стороны администрации, чтобы в эту программу попасть», — отметила Людмила Гаджиева.

Кроме того, по её словам, представители горадминистрации вступили в переговоры с ВЭБ.РФ, а также в ближайшем будущем возможна встреча с ними в Перми.

Напомним, Пермь включена в федеральную программу обновления подвижного состава общественного транспорта под эгидой государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Тестовая версия программы затронет десять городов, и её примерный бюджет — 340 млрд руб.

В рамках заседания комитета по экономическому развитию Пермской городской думы 17 сентября ряд депутатов удивились тому, что департамент дорог и транспорта не проявляет активности насчёт программы.

«Вы либо не понимаете, о чём речь, либо «зазвездились». 340 млрд руб. на десять городов — это даже больше бюджета Перми! А мы ждём, что кто-то обратится», — обратился к начальнику департамента транспорта Александр Филиппов.

По словам Сергея Богуславского, «другие регионы борются за попадание в подобные программы, а мы нет».