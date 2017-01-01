Депутаты гордумы высказали недовольство тем, что департамент транспорта не проявляет интереса к программе ВЭБ.РФ Программа предусматривает модернизацию общественного транспорта города

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В рамках заседания комитета по экономическому развитию Пермской городской думы 17 сентября ряд депутатов удивились тому, что департамент дорог и транспорта не проявляет активности насчёт программы государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Суть её в том, что в десяти городах России в качестве эксперимента предлагается модернизировать общественный транспорт и сопутствующую инфраструктуру на сумму 340 млрд руб. В список «пилота» попала и Пермь.



Как заявил начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин, Пермь готова вступить в программу, если поступит предложение от «ВЭБ.РФ». По его словам, этого не было, а причиной почему Пермь могла попасть в «пилот», «видимо явились данные, которые им предоставил региональный минтранс».



Депутаты Сергей Богуславский, Александр Филиппов и Вероника Куликова удивились, что департамент не проявляет взаимной инициативы.

«Вы либо не понимаете о чём речь, либо «зазвездились». 340 млрд руб. на десять городов — это даже больше бюджета Перми! А мы ждем, что кто-то обратится», — сказал Путину Александр Филиппов.

По словам Сергея Богуславского другие регионы борются за попадание в подобные программы, а мы нет.



Градус напряжения снял заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов, сообщив, что на ближайшей пленарке 24 сентября «Час депутата» будет посвящён новой транспортной модели и там можно задать все вопросы, в том числе и по программе «ВЭБ.РФ».



Отметим, что на прошлой неделе в департаменте ответили, что действительно предложений от «ВЭБа» не поступало.

«На сегодняшний день от данной организации в адрес администрации города Перми конкретных предложений не поступало. Также на федеральном уровне отсутствуют необходимые нормативно-правовые документы, согласно которым можно было бы участвовать в проекте софинансирования. Связывать программу ВЭБа и повышение тарифа на проезд в общественном транспорте города Перми не корректно, поскольку данное повышение направлено на стабилизацию экономики в отрасли и формирование ресурсов, необходимых для обновления подвижного состава и транспортной инфраструктуры», — сообщили в департаменте.

Тем не менее власти всё же не отрицают возможности участия Перми в программе, так как бюджетные средства, заложенные на развитие транспорта, «не обеспечат полный объём необходимых инвестиций для обновления транспортных средств и инфраструктуры».



Поэтому участие, теоретически, могло бы увеличить объёмы модернизации подвижного состава и сократить срок реализации обновления.