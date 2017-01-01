Администрация Перми пока не решила, будет ли участвовать в федеральной программе модернизации общественного транспорта ВЭБ.рф с конкретными предложениями пока не обращался

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Пермь включена в федеральную программу обновления подвижного состава общественного транспорта под эгидой государственной корпорации развития ВЭБ.рф.

Тестовая версия программы затронет десять городов, в том числе и Пермь, и её примерный бюджет — 2 трлн руб.

В департаменте транспорта отметили, что ВЭБ.рф действительно выходил на контакт, но дело дальше пока не пошло и, возможно, и не пойдёт.

«Действительно, по запросу представителей ВЭБа была предоставлена информация о планах модернизации общественного транспорта в городе Перми и необходимых объёмах финансирования. На сегодняшний день от данной организации в адрес администрации города Перми конкретных предложений не поступало. Также на федеральном уровне отсутствуют необходимые нормативно-правовые документы, согласно которым можно было бы участвовать в проекте софинансирования. Связывать программу ВЭБа и повышение тарифа на проезд в общественном транспорте города Перми не корректно, поскольку данное повышение направлено на стабилизацию экономики в отрасли и формирование ресурсов, необходимых для обновления подвижного состава и транспортной инфраструктуры», — сообщили в департаменте.

Тем не менее власти всё же не отрицают возможности участия Перми в программе, так как бюджетные средства, заложенные на развитие транспорта, «не обеспечат полный объём необходимых инвестиций для обновления транспортных средств и инфраструктуры».



Поэтому участие, теоретически, могло бы увеличить объёмы модернизации подвижного состава и сократить срок реализации обновления.