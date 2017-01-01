Гордума одобрила изменения в Порядок формирования тарифа на общественный транспорт Перед голосованием думцев «для эксперимента» поездили на автобусах

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Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 24 сентября одобрили изменения в порядок формирования регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

По словам заместителя главы горадминистрации Людмилы Гаджиевой, правки направлены на актуализацию Порядка формирования тарифов. При этом пока в Порядке остаётся пункт о том, что тариф может рассматриваться ежегодно.

Ранее, 17 сентября, проект изменений одобрил и профильный думский комитет по экономическому развитию.

В частности, изменения дополняют методику определения пассажиропотока прогнозом его изменения, а при расчёте тарифа рекомендуется использовать не конкретную модель автобуса, а его класс. По словам начальника департамента дорог и транспорта Анатолия Путина, это связано с тем, что при новой транспортной модели исчезнут некоторые модели автобусов, например, «Газель», «ПАЗ», ЛиАЗ». Поэтому лучше исходить именно из классификации.

Кроме того, устанавливается возможность предоставления скидки при безналичной оплате проезда.

А также изменения касаются части определения расхода топлива и его стоимости. В проекте указано, что норма расхода топлива автобусов будет рассчитываться от 100 км пробега. Например, для автобусов малого класса это 30,9 л бензина на 100 км, для автобусов среднего класса — 35 л дизельного топлива, для автобусов большого класса — 39,8 л дизельного топлива.

При этом стоимость одного литра топлива принимается «на основании данных Пермьстата по городу Перми за последний отчётный период, предшествующий дате расчёта».

На заседании профильного комитета на вопрос депутатов, почему именно на основе данных Пермьстата, а не на основании рыночных цен, представители горадминистрации ответили, что стоимость топлива меняется в зависимости от сезона, а для среднего показателя лучше брать официальную статистику профильного ведомства.

На пленарном заседании депутат Александр Филиппов отметил, что пока так и не предоставлена информация по пассажиропотоку, чтобы она могла стать основанием для установления тарифного меню. Владимир Плотников напомнил, что точные цифры по пассажиропотоку власти обещают предоставить с 2013 года, но этого так и не произошло.

Депутат Владимир Молоковских пояснил, что необходимы точные экономические расчёты, которых он также пока не видел.

Депутат Вероника Куликова отметила, что в проекте изменения не учтены газомоторные автобусы, хотя они работают на городских маршрутах. Кроме того, по её данным, четверть автобусов на маршрутах, который выиграл ГЭТ, — «частники», что нарушает антимонополное законодательство.

Александр Филиппов добавил, что, по его информации, ГЭТ, «обладая 90 автобусами, выиграл 115 графиков». И из-за нехватки подвижного состава и водителей отдал часть маршрутов «частникам, у которых нет системы учёта пассажиропотока».

Первый заместитель главы гордумы Дмитрий Малютин сообщил, что в качестве эксперимента «с коллегой Богуславским» решил проехаться на общественном транспорте и «ужаснулся». В частности, он раскритиковал остановочные комплексы, которые зачастую «похожи на помойки», а многие автобусы «похожи на сарай». Например, таким эпитетом он наделил автобус маршрута №33. Кроме того, Малютину не понравилась обстановка в автобусах, где пассажиры ездят «как селёдка в бочке». В итоге он усомнился, что стоимость соответствует качеству, при этом власти планируют ещё увеличить стоимость проезда, а также предложил главе Перми Дмитрию Самойлову и его заму Людмиле Гаджиевой добираться на работу на автобусах.

Сергей Богуславский признал, что Дмитрий Малютин пригласил его «прокатиться домой на автобусе». При этом и Малютин и Богуславский остались удивлены, что в 33-м автобусе невозможно расплатиться банковской картой (действительно нельзя, так как он не входит в сеть экспериментальных маршрутов. — Ред.).

Окончательный вариант методики расчёта тарифа горадминистрация планирует предоставить членам профильного комитета до 1 ноября 2019 года.

Отметим, что в момент обсуждения вопроса около гордумы состоялись три одиночных пикета — три женщины держали в руках по плакату, общий смысл написанного на которых — мы за тариф в 20 руб. и за городскую электричку.