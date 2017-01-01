Методика расчёта транспортного тарифа гордумой одобрена профильным комитетом

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Комитет по экономическому развитию Пермской городской думы 17 сентября одобрил методику расчёта тарифа на проезд в общественном транспорте.

В частности, планируется дополнить методику определения пассажиропотока прогнозом его изменения, а при расчёте тарифа использовать не конкретную модель автобуса, а его класс.

По словам начальника департамента дорог и транспорта Анатолия Путина, это связано с тем, что при новой транспортной модели исчезнут некоторые модели автобусов, например, «Газель», «ПАЗ», ЛиАЗ». Поэтому лучше исходить именно из классификации.

Кроме того, предлагается установить возможность предоставления скидки при безналичной оплате проезда.

А также внести изменения в части определения расхода топлива и его стоимости. В проекте указано, что норма расхода топлива автобусов будет рассчитываться от 100 км пробега. Например, для автобусов малого класса это 30,9 л бензина на 100 км, для автобусов среднего класса — 35 л дизельного топлива, для автобусов большого класса — 39,8 л дизельного топлива.

При этом стоимость одного литра топлива принимается «на основании данных Пермьстата по городу Перми за последний отчётный период, предшествующий дате расчёта».

На вопрос депутатов, почему именно на основе данных Пермьстата, а не на основании рыночных цен, представители горадминистрации ответили, что стоимость топлива меняется в зависимости от сезона, а для среднего показателя лучше брать официальную статистику профильного ведомства.