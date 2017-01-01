Проблема с подачей тепла зафиксирована в 18 домах Перми

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В рамках «Часа депутата» на пленарном заседании Пермской городской думы заместитель главы горадминистрации Перми Игорь Субботин заявил, что город готов к отопительному сезону на 99,9%.

Полностью готовы все соцобъекты, включая все школы и садики (всего более 360 объектов), и 6,1 тыс. объектов жилого фонда. Проблемы с подачей тепла зафиксированы в трёх домах из-за ремонтных работ на сетях — на ул. Никулина, 10 (тепло должно быть подано до 30 сентября), Глинки, 3 и Сокольской, 9 (на обоих объектах тепло должно быть подано до 25 сентября).

Тем не менее Субботин признал, что на сегодняшний день проблемы с подачей тепла есть ещё в 15 домах города, большинство из них — пять — расположены в Кировском районе. Но он их изначально не перечислил, так как подача тепла туда должна начаться сегодня.

Кроме того, по словам докладчика, общая задолженность управляющих организаций за коммунальные услуги, по данным на 1 сентября, составляет 4,3 млрд руб., из них 3,4 млрд руб. — за тепло и горячую воду. Этот показатель снизился за год на 10,1%.

Глава Перми отметил, что три года назад задолженность за ресурсы со стороны УК превышала 6 млрд руб.

На прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями перешли 90% управляющих компаний.