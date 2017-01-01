В Перми открываются выставки VI Международной пермской фотобиеннале

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Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

Сегодня, 24 сентября, в 18:00 в Пермском театре кукол состоится открытие первой выставки в рамках VI Международной пермской фотобиеннале. Всего за два месяца проект представит 211 авторских работ от 490 авторов из Пермского края и Гренобля (Франция), сообщают в краевом минкульте.

Масштабная выставочная коллекция «Весь мир — театр» составляет 211 авторских работ. На четырёх выставочных площадках Перми 49 авторов представляют фотопроект, посвящённый театру. Это фотохудожники из Перми, городов Пермского края, а также из Гренобля (Франция). Пермские фотохудожники представлены известными мастерами и молодыми авторами, работы которых прошли отбор художественного совета Союза фотохудожников.



Масштаб посвящённой театру коллекции художественных фотографий таков, что экспонировать авторские коллекции фотобиеннале-2019 будут четыре выставочные площадки Перми: театр кукол (ул. Сибирская, 65), Дом учителя (ул. Сибирская, 12), Дом актёра ( ул. Ленина 64), киноцентр «Премьер» (ул. Пионерская, 17).



Авторам предлагалось раскрыть тему жизни людей в сложном современном мире, где люди активно реагируют на различные события, создают вокруг себя свой собственный эмоциональный и красочный мир, показать не просто портреты людей, но персонажей в пьесе жизни.



•Открытие первой выставки VI Международной пермской фотобиеннале состоится 24 сентября в 18:00 в Пермском театре кукол. Выставка продолжит работу до 24 октября.

•Открытие второй выставки VI Международной пермской фотобиеннале состоится 27 сентября в 18:00 в Доме учителя. Выставка продолжит работу до 27 октября.

•Открытие третьей выставки VI Международной пермской фотобиеннале состоится 1 октября в 18:00 в к/ц «Премьер». Выставка продолжит работу до 28 октября.

•Открытие четвёртой выставки VI Международной пермской фотобиеннале состоится 3 октября в 18:00 в Доме актёра. Выставка продолжит работу до 20 октября.

Вход на мероприятия фотобиеннале свободный.





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