Фермера-мошенницу в Краснокамске осудили за подлог документов на 1,5 млн руб.

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В Краснокамске суд огласил приговор 34-летней жительнице Култаево. Она признан виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ УМВД России по Пермскому краю.

Следствием установлено, что женщина в период с сентября по октябрь 2017 года являлась главой крестьянско-фермерского хозяйства на территории Краснокамского района. В это время она получила субсидию в сумме 1,5 млн руб. на возмещение части затрат по реализации проекта выращивания овощей.

Для подтверждения своих расходов злоумышленница предоставила в министерство сельского хозяйства пакет заведомо подложных документов о приобретении оборудования, которое фактически не закупалось.

Суд приговорил виновную к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в размере 50 тыс. руб.