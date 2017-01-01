Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 24 сентября

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Кто правит? Как устроена местная власть и политика — специальный проект «Нового компаньона» и Центра сравнительных исторических и политических исследований ПГНИУ.

Владимир Чулошников: Возвращения 90-х можно избежать. Депутат краевого парламента — о профилактике правонарушений в регионе.

Официально свободны. В заксобрании стали вакантными два мандата, и ещё два, возможно, освободятся до конца года.

Страсти кипят. Особенно если их подогревают.

Ставка на профессию. Почему половина девятиклассников уходят из школ в колледжи и училища.

Верной дорогой. Пермская гордума меняет генплан под «Пермь-сити».

В едином порыве. До 1 октября все муниципалитеты Прикамья определятся с отменой ЕНВД.

В Осе тяжкие. Глава Осинского района сменился раньше проведения конкурса.

Александр Филиппов: Прозрачности в отрасли по-прежнему нет. Депутат Пермской гордумы — о спорных вопросах реформы городских перевозок.

Подкузьмили депутату. Илью Кузьмина оставили в СИЗО.

Жить здорово. Краевые законодатели обсудили вопросы здоровья населения.

Горькие лимоны. Театр-Театр открыл сезон с испанской страстью.

Шуми, городок… Галерея «Марис-Арт» открыла выставочный сезон.

Дети сыграли абсурд и мюзикл. Питомцы студии творческого развития детей «Оперение/Соль» провели в Театре-Театре благотворительный вечер.

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