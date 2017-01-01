Пермский проект «социальных кинозалов» может быть распространён на всю страну Об этом заявил заместитель министра культуры России Павел Степанов

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Пермский региональный проект «Социальные кинозалы» привлек внимание министерства культуры России. Во время своего рабочего визита в Пермский край заместитель министра культуры России Павел Степанов отметил, что в министерстве «внимательно следят за его развитием», а в случае «удачной региональной практики» его можно будет «распространить на всю страну».

Во время визита в Пермский край Павел Степанов принял участие во второй сессии администраторов проекта «Социальные кинозалы Пермского края» и программе «Флаэртиана-форум» — питчинге, на котором представили проекты документального кино. Он также посетил XIX Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана».

Планируется, что региональная сеть социальных кинозалов будет развиваться в течение пяти лет.

Ежегодно в Пермском крае будет появляться около 30 кинозалов. Всего до 2021 года их планируется открыть 92. Социальные кинозалы — часть проекта развития кинематографии в Пермском крае, помимо кино там также планируют проводить лекции, мастер-классы и развивать образовательные программы.