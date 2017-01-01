«Тёплый забег» пройдёт по территории технопарка высоких технологий Morion Digital

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10 ноября пермяки вновь выйдут на «Тёплый забег», чтобы подарить больше жизни тяжелобольным детям, подопечным фонда «Дедморозим». В этом году трасса забега пройдет по территории крупнейшего частного технопарка высоких технологий Morion Digital, сообщают в фонде «Дедморозим».

«Тёплый забег» — самый масштабный благотворительный забег Пермского края. Планируется, что его участниками в этом году станут 2 тысячи человек. Детям организаторы предлагают трассу длиной 600 м, а взрослым 2,5 или 5 или 10 км. Также можно участвовать командой от компании, школы или бегового клуба — вне зависимости от выбранной дистанции.

Дмитрий Жебелев, учредитель «Дедморозим»:

— В прошлом году участники забега собрали миллион рублей на помощь подопечным проекта «Вернуть будущее» — воспитанникам и выпускникам интернатов для детей с инвалидностью. В результате более 100 ребят получили консультации реабилитологов по подбору оборудования, которое поможет им встать на ноги, а 6 человек при поддержке кураторов начали самостоятельную жизнь вне интерната. 10 ноября они выйдут на старт «Тёплого забега» вместе с другими подопечными фонда.

Благотворительный «Тёплый забег» в третий раз проводится на рубеже осенне-зимнего сезона. Для тех, кто бегал всё лето, это повод не останавливаться, а для тех, кто пока не начал, — ещё одна причина для старта.

«Тёплый забег» организуют фонд «Дедморозим» и общественное движение «Первое Пермское Беговое».

Регистрация для участия в «Тёплом забеге» уже открыта на сайте проекта.