Избрано руководство думы Чусовского городского округа

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Чусовская городская дума избрала спикером «единоросса», сотрудника ЧМЗ Константина Адаменко. «За» проголосовали 16 из 25 депутатов.

Заместителем председателя думы избрана директор частного учреждения дополнительного профессионального образования «Школа иностранных языков» самовыдвиженец Наталья Журавлева.

Врио главы администрации избран действующий глава Чусовского района Сергей Белов.

Напомним, что избирательная кампания в Чусовом была высококонкурентной. В день голосования в ход шли все методы, в том числе подкуп. Один такой случай удалось довести до суда, вынесено постановление о взыскании штрафа.

В Чусовскую думу прошли два коммуниста (директор ООО «Пермская энергосбытовая компания» Игорь Максимов в округе №8 и сельский депутат Анатолий Арсибеков в округе №23), а также два либерал-демократа (директор ООО «УК «Алания» Александр Аннакулиев в округе №4 и координатор Чусовского отделения ЛДПР, депутат земского собрания Андрей Захаров в округе №16).

Председатель земского собрания Антон Горохов не смог победить преподавателя самбо спортивной школы «Ермак» самовыдвиженца Александра Ельцова. В округе №11 депутат земского собрания и сотрудник АО «ЧМЗ» Станислав Кернер проиграл преподавателю «Школы иностранных языков» самовыдвиженцу Наталье Жуковой. В округе №7 выиграл пенсионер, выдвиженец от «Справедливой России» Андрей Семёнов. Заместитель председателя профсоюзного комитета ЧМЗ и действующий депутат земского собрания Валерий Кладко ему уступил.