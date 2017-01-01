Прикамские посёлки Дикая Гарь и Невидимка не смогли пробиться в финал конкурса на самое весёлое название

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Посёлки из Пермского края Дикая Гарь и Невидимка не набрали достаточного количество голосов, чтобы пробиться в финальный этап конкурса на самое весёлое название населённого пункта России, организованного сервисом путешествий Туту.ру.

В своей отборочной группе Невидимка заняла восьмое место. А Дикая Гарь — шестое. Пока определены три участника финала (всего бороться за звание самого весёлого будут десять населённых пунктов): Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край) и Свиногорье (Республика Татарстан).



Напомним, в прошлом году конкурс выиграла деревня Чуваки из Пермского района.

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