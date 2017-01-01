Деревня Чуваки потеряет статус самого весёлого названия населённого пункта в России

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Сервис путешествий Туту.ру запустил очередное ежегодное голосование на поиск самого весёлого населённого пункта в России.

2 сентября стартовал первый этап голосования по десяти претендентам на звание самого весёлого пункта. Как сообщили инициаторы, изначально выбрано сто весёлых названий, теперь они разбиты на десять групп по десять названий в каждом. Пока пользователи могут выбрать лучшее название из первой группы.

В решающем голосовании примут участие 10 населённых пунктов, победивших во втором этапе.

Примечательно, что в прошлом году главный приз выиграла деревня Чуваки Пермского района. На въезде в деревню был установлен памятный знак, а жители получили памятный кубок.

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