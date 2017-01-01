Думу Нытвенского городского округа возглавил бывший глава сельского поселения

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В пятницу, 20 сентября, состоялось первое заседание думы Нытвенского городского округа. Председателем думы был избран Александр Кобелев, за него проголосовали 16 из 19 присутствовавших депутатов.

Ранее Александр Кобелев был главой Чекменевского сельского поселения. Заместителем председателя стал Виталий Попов, который до этого возглавлял думу Нытвенского городского поселения.

Также на первой пленарке были приняты документы, регламентирующие работу представительного органа: положение о думе и регламент думы. Была сформирована рабочая группа по формированию постоянных депутатских комиссий. К 27 сентября комиссия в составе восьми человек должна подготовить проект решения с предложениями о депутатских комиссиях и определить направления их деятельности.