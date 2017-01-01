В 42 жилых домах Перми до сих пор нет тепла

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В 42 домах Перми тепло до сих пор не запущено. Отопление уже подается во все объекты соцсферы и 5785 домов Перми, сообщают в пресс-службе администрации города.

Напомним, что этом году подача тепла началась 5 сентября для объектов соцсферы и 9 сентября — для жилых домов.

Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, уже запущены все источники тепловой энергии, подано тепло во все школы и детские сады. Отопление запущено в 99,2% жилых домов, однако 42 дома до сих пор остаются неподключенными к теплоносителю.

Основной причиной затягивания процесса запуска тепла в дома является их ненадлежащая подготовка, в некоторых случаях управляющие компании и ТСЖ самовольно отложили срок подачи тепла, хотя дома были готовы к своевременной подаче теплоносителя. Своевременную подачу теплоносителя потребителям не смогли обеспечить следующие организации: управляющие компании «Лидерство», «Жилдом», «Самоуправление», «Центр», «Сторм», «Нэкст» и ТСЖ «Ласьвинская, 76».

За ненадлежащую подготовку многоквартирных домов к зиме нерадивые УК и ТСЖ привлекаются к административной ответственности. На сегодняшний день специалисты районных администраций возбудили уже порядка 50 административных дел. С 23 сентября к этой работе будут подключены надзорные органы —все случаи отказа подавать тепло, затягивания этого процесса станут предметом разбирательств со стороны городской прокуратуры.

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