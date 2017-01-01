Самая дорогая квартира Перми продаётся за 42 млн руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Самая дорогая квартира Перми, выставленная на продажу, предлагается за 44 млн руб. Такие данные предоставил портал «Авито Недвижимость». Это четырёхкомнатная квартира общей площадью 232 кв.м. на Петропавловской, 41.

Вторая по ценнику 184-х «метровая» квартира на Осинской, 13 за 33 млн руб. Отметим, что эта квартира вошла в десятку самых дорогих на вторичном рынке Приволжского федерального округа по данным ЦИАН.

Третья по стоимости – пентхаус на Пушкина, 50. Общая площадь - 350 кв.м., цена – 27 млн руб.

Девять из десяти самых дорогих квартир продаются минимум за 20 млн руб.