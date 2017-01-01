Пермская квартира вошла в ТОП-10 самых дорогих в ПФО на вторичном рынке

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Четырёхкомнатная квартира в многоквартирном 18-этажном доме на ул. Осинской, 13 в Перми вошла в список десяти самых дорогих предложений на рынке вторичной недвижимости Приволжского федерального округа. По данным ЦИАН, по ценнику она заняла седьмое место в округе.

Как сказано в описании, квартира площадью 184 кв. м продаётся за 33 млн руб. 134 кв. м составляет жилая площадь, 15 кв. м — кухня.

Квартира реализуется «с отделкой в классическом стиле, в интерьерах преобладает белый цвет. После окончания ремонта никто не жил. В стоимость входят два машино-места».

Самая дорогая вторичная квартира в ПФО находится в Казани и стоит 138 млн руб.