В Перми закрывают ещё один магазин «Лакшми»

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В Перми закрывается ещё один магазин сети экологически чистых продуктов «Лакшми». Это был один из трёх супермаркетов «Лакшми», которые ещё весной этого года собирались оставить в Перми.

Основатель сети Сергей Шаров от комментариев отказался.

Ранее сеть «Лакшми» насчитывала до 52 двух магазинов. Компания, у которой долгое время в этой нише фактически не было конкурентов в Перми, столкнулась с законами рынка. С начала 2019 года региональная сеть «Семья» открыла в каждом магазине отделы правильного питания.

В «Лакшми» решили сделать ставку на интернет-торговлю, открыв гипермаркет в он-лайне: она позволит компании сократить издержки на аренду и зарплату продавцам, сохранив доступность товаров для потребителей. Генеральный директор «Лакшми» Сергей Шаров говорил тогда «Новому компаньону», что экоретейл в офлайне нерентабелен.