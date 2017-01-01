Заксобрание приняло поправки в краевой бюджет

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Сегодня, 19 сентября, депутаты краевого парламента рассмотрели сразу в двух чтениях проект поправок в бюджет на 2019—2021 годы. За него проголосовали 43 депутата.

Законопроектом предлагается увеличить доходы и расходы краевого бюджета в 2019 году на 4,9 млрд руб. благодаря поступлению налога на прибыль организаций по отдельным налогоплательщикам.

Изменения расходов коснутся сразу 10 госпрограмм Пермского края. Например, предлагается выделить деньги на двукратную компенсацию муниципалитетам выпадающих доходов от досрочной отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД) не в 2020-м, а в 2019 году.

Кроме того, планируется компенсировать ПАИЖК 150 млн руб., потраченных на достройку долгостроя.

Также авторы законопроекта просят депутатов выделить деньги на приведение в нормативное состояние восьми пожарных депо, закупку в социальные объекты программно-аппаратных комплексов для дублирования сигнала о возникновении пожара в пункты подразделений пожарной охраны.

Кроме того, предлагается увеличить расходы на функционирование ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края», содержание имущественного комплекса Пермского мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш», покупку школьных автобусов и проведение реставрации экспонатов Пермской художественной галереи для их выставления в новом здании на «Заводе Шпагина».