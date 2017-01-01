Якова Лузянина «отстранили» от управления Осинским районом Первое заседание думы Осинского ГО обернулось скандалами и голосованием «ногами»

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г. Оса

Фото: Валерий Заровнянных

На состоявшемся сегодня, 19 сентября, первом после объединения в городской округ заседании думы Осинского городского округа депутаты избрали врио главы территории сотрудника чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Григорьева. Действующему главе Якову Лузянину голосов не хватило.

Также на заседании председателем думы был выбран директор МУП «Водоканал» Михаил Алатырев («Единая Россия»). Конкуренцию ему составил другой депутат от ЕР — Иван Сапожников. По информации «Нового компаньона», именно на него делали ставку краевые власти. За Алатырева проголосовали 9 из 15 депутатов.

После принятия этого решения четыре депутата от «Единой России» — Алексей Козицын, Татьяна Батыркаева, Константин Нефёдов и сам Иван Сапожников — покинули заседание. Они якобы планировали сорвать голосование по врио главы (оно шло вторым вопросом, после избрания спикера): по уставу для того, чтобы решения первого заседания думы были правомочными, необходимо, чтобы присутствовало 2/3 депутатов. Предполагалось, что их примеру последуют также самовыдвиженец Ирина Чугаева (считается близкой к главе района Якову Лузянину) и коммунистка, редактор газеты «Осинское Прикамье» Светлана Гусева (член команды советника главы Перми Сергея Романова). Однако они остались на заседании. Вместе с другим депутатом, актёром сериала «Реальные пацаны» Арменом Бежаняном, они воздержались от поддержки кандидатуры Григорьева.

Также на первом заседании депутаты планировали принять положение о проведении конкурса по выборам главы, однако этот вопрос им пришлось перенести на следующее заседание.

Алексей Григорьев в 2000-е работал начальником отдела инфраструктуры районной администрации, был заместителем экс-главы района Сергея Романова.

По информации «Нового компаньона», сейчас они оба борются за должность главы городского округа.

Напомним, по итогам выборов в думе Осинского округа победили кандидаты сразу от трёх команд: Михаила Алатырева, директора охранного предприятия, экс-депутата Осинской гордумы Алексея Курбанова и советника главы Перми Сергея Романова.