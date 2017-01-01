Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 20 сентября

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Узнать, отведать и купить! В Перми продолжают работу многочисленные торговые ярмарки.

Новые подходы и технологии. Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил ход ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Безопасный комфорт. Краевые парламентарии выступают за жёсткий контроль деятельности такси.

Продолжение следует. В Перми завершается приёмка работ по благоустройству придомовых территорий.

Физкультура — круглый год. По инициативе пермских депутатов построили два новых дворовых мини-стадиона.

Горожане голосуют за комфортную среду. Депутаты Пермской городской думы приняли работы по благоустройству дворовых территорий в своих округах.

Ранняя диагностика спасает жизни. В Прикамье стали чаще выявлять рак на ранних стадиях.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Право на реабилитацию.

В поисках открытий. Юные жители Прикамья примут участие в краеведческом квесте.

Спортивные традиции. В краевом центре в предстоящую субботу состоится Паралимпийский фестиваль.

Афиша избранное. Куда пойти с 20 по 27 сентября. Осень нынче холодная, и хочется чего-то тёплого, яркого и пушистого.

Экскурсии в сентябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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