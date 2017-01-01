Андрей Галиханов избран председателем думы Чернушинского городского округа

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Сегодня, 18 сентября, на первом заседании депутаты думы Чернушинского городского округа выбрали себе председателя. Им стал директор ООО «Унидорстрой» Андрей Галиханов. Об этом сообщает чернушинский телеканал «СТС-вечер».

Напомним, что спикер Земского собрания Чернушинского района Сергей Крылов снял свою кандидатуру, чем сорвал выборы в округе №20. Кроме него, там был выдвинут ещё один кандидат, экс-глава Чернушки Иван Ратегов. Сергей Крылов прямо говорил сразу после снятия собственной кандидатуры, что не хотел допустить избрания своего оппонента.

Андрей Галиханов родом из Чернушки, много лет работает в дорожной отрасли Пермского края. В 1999—2001 годах работал начальником комплекса по промышленно-гражданскому строительству ООО «Дорос». С 2001 по 2004 год был инженером группы капитального строительства и ремонта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ». С 2004 года по 2007 год работал главным инженером ООО «Дорос», а с 2007 года по 2009 год — начальником управления капитального строительства и ремонта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». С 2009 года по 2010 год — главным инженером ООО «Унидорстрой». С 2010 года по 2018 год — директор ООО «Дорос». С 2018 года возглавил ООО «Унидорстрой».