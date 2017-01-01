У ДКЖ реконструируют дороги с продлением трамвайных путей до Паркового На ближайшее пленарное заседание пермской гордумы мэрия внесёт проект изменений в Генплан города

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Как уточнил на заседании думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории начальник управления внешнего благоустройства Анатолий Дашкевич, проект предусматривает реконструкцию и расширение нескольких улиц около ДКЖ и микрорайона Паркового: Куфонина, Данщина, Барамзиной.

По ул. Углеуральской планируется запустить трамвай (от Строителей до Куфонина), для этого будут проложены 4 км трамвайных путей.

«Они будут соединены с действующими путями до кольца «Красный Октябрь», — отметил Дашкевич. По его словам, это позволит улучшить транспортную доступность жителей Паркового.

Финансирование будет разделено между краевым и городским бюджетом в соотношении 75% на 25%.

Но у членов комитета возникли вопросы, какие суммы, по примерным расчётам, составят эти доли, на что никто из представителей мэрии не смог ответить.

Члены комитета одобрили проект изменений в Генплан с обязательством со стороны мэрии представить примерный затрат средств на пленарном заседании гордумы.

Проект реконструкции непосредственно связан с проектом «Пермь-сити» и реновации территории Товарного двора и жилой застройки в районе ДКЖ.

Напомним, что в районе ДКЖ запланировано появление делового района под условным названием «Пермь-сити» (с двумя небоскрёбами в 51 этаж и одним - в 66 этажей). Его предварительную концепцию рассмотрели на Градостроительном совете при главе Перми Дмитрии Самойлове 15 мая. А также появление новых жилых кварталов в основном на месте существующего аварийного жилья.

Строительство жилья запланировано на участке ул. Строителей, ул. Локомотивной, проспекте Парковом. Застройка будет представлять собой сетку многофункциональных кварталов с объектами торговли и сферы услуг. Причём, по задумке, жилые дома будут не высотными, а скорее средней этажности — шесть—восемь этажей.

Проект жилой застройки района ДКЖ с реконструированными улицами. Фото: предоставлено администрацией Перми

Общая площадь жилого фонда должна составить 332,8 тыс. кв. м, коммерческих помещений — 48,9 тыс. кв. м. Всего микрорайон планируется заселить 14,1 тыс. жителей в 5,1 тыс. квартир.

Более того, согласно действующим нормативам, проектом предусмотрено возведение общеобразовательной школы на 1170 мест и трёх детских садов — на 350, 240 и 100 мест.

Из-за этого и предлагается реконструировать существующие улицы. Основная нагрузка ляжет на ул. Строителей и ул. Углеуральскую, которые будут реконструированы и фактически превратятся в магистрали. Причём первая возьмёт на себя функцию разгрузки Коммунального моста: жители правобережья смогут через Красавинский мост и ул. Строителей выезжать на главные улицы в центре. По ул. Углеуральской пойдёт поток общественного транспорта, в том числе трамваи.

Проект жилой застройки района ДКЖ. Фото: предоставлено администрацией Перми

В рамках реконструкции улицы будут расширены. В частности, прорабатываются варианты организации перекрёстков, где двухполосное движение (с каждой стороны) фактически превратится в трёхполосное, в том числе и в тоннеле под Транссибирской магистралью. То есть как минимум планируется расширение тоннеля на ул. Дзержинского, в створе ул. Локомотивной, а также организация нового тоннеля на ул. Углеуральской.

Проекты должны быть реализованы к 2023 году.

Пока официально ни на «Пермь-сити», ни на строительство жилья никто из застройщиков не заявился. Крупные девелоперы изучают возможность площадок и связанные с ними риски и экономическую целесообразность.