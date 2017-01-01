В районе ДКЖ появится « Пермь-сити » с тремя небоскрёбами Самый высокий из них будет 66-этажным

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Вид на "Пермь-сити" со стороны Перми-II

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми в районе ДКЖ запланировано появление делового района под условным названием «Пермь-сити». Его предварительную концепцию рассмотрели на Градостроительном совете при главе Перми Дмитрии Самойлове 15 мая.

Автором концепции выступили архитектурные бюро «Викар» и Speech. Членам Градсовета её презентовали руководитель мастерской №6 бюро Speech Алексей Шубкин и руководитель «Викара» Виктор Воженников.

Самым высоким зданием станет 66-этажный небоскрёб административного назначения высотой 283 м. Вторая высотка предполагает высоту в 51 этаж (176 м). Здесь должны разместиться гостиница и апартаменты. Третий небоскрёб также будет 51-этажным, но высотой 223 м. Он условно пока значится как «деловой центр».

Кроме этого, в деловом квартале предполагается разместить и другие здания, не столь высокие. Одно будет состоять из торгово-развлекательного центра и концертного зала. Причём концертная площадка разместится на втором уровне, над торговыми площадями. Рядом также планируется построить гостиницу с торговым центром (всё планируется реализовать в одном здании).

Пока никакой конкретики по срокам, точному наполнению и окончательным архитектурным решениям нет. Во многом причина этого в том, что власти рассматривают участок ДКЖ в комплексе. Сейчас там в основном находится ветхое и аварийное жильё. По мере решения этого вопроса огромную территорию площадью 120 га (от площади Гайдара до товарного двора и от Трансибирской магистрали до Балатовского парка) помимо использования под «Пермь-сити» предполагается использовать и под новую жилую застройку с большим процентом коммерческой составляющей и сферой услуг. А также она будет непосредственно связана с разрабатывающимся сейчас транспортно-пересадочным узлом «Пермь II», где помимо нового железнодорожного вокзала планируется строительство и автовокзала.

По словам Воженникова, если проект будет реализован, то он преобразит Пермь и сделает город «более имиджевым». Он отметил, что территория эта удобна для освоения, так как она большая и одновременно малозастроенная. При этом находится рядом с центром города и будет иметь отличную транспортную связь с разными частями города.

По срокам реализации и авторы, и представители властей пока не смогли ответить. Всё будет зависеть от скорости расселения аварийного жилья. Но министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин обозначил желаемую конечную цель — к 2023 году, то есть 300-летию Перми.

«С учётом масштабности территории и проекта мы должны создать рабочую группу с представителями краевых, городских властей, Свердловской железной дороги, сетевыми и инфраструктурными организациями. Основная задача — синхронизировать отрасли реализации проекта. Через два-три месяца появятся детализированные планы проекта, и мы вновь к нему вернёмся», — резюмировал глава Перми Дмитрий Самойлов.