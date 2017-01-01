Депутаты Чайковского городского округа с третьей попытки поддержали досрочную отмену ЕНВД

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Сегодня, 18 сентября, Чайковская городская дума рассмотрела вопрос о досрочной отмене единого налога на вменённый доход на территории Чайковского городского округа.

Как сообщили «Новому компаньону» в городской думе, депутаты приняли решение отменить налог с 1 января 2020 года: за отмену ЕНВД проголосовали 16 человек, двое — против, и ещё пять депутатов воздержались.

Это уже третья попытка отмены ЕНВД в Чайковском. Предыдущие две — в июле и в августе — закончились безрезультатно.

Так, 21 августа «против» проголосовали 12 депутатов, «за» — 10, и ещё трое воздержались.

В настоящее время в Чайковском на «вменёнке» работают 1366 налогоплательщиков, 1181 из которых — индивидуальные предприниматели, и 185 — юридические лица. И компенсация из бюджета края для Чайковского округа за досрочную отмену налога может составить 38 млн руб.

Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории этот налог.

В июне депутаты Законодательного собрания после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты.