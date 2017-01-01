Депутаты Чайковской думы вновь проголосовали против отмены ЕНВД
Сегодня, 21 августа, на пленарном заседании думы Чайковского городского округа депутаты повторно рассмотрели вопрос об отмене единого налога на вменённый доход (ЕНВД) с 2020 года.
Как сообщают «Чайковские новости», «против» проголосовали 12 депутатов, «за» — 10, и ещё трое «воздержались».
В настоящее время в Чайковском на «вменёнке» работают 1366 налогоплательщиков, 1181 из которых — индивидуальные предприниматели, и 185 — юридические лица. И компенсация из бюджета края для Чайковского округа за досрочную отмену налога может составить 38 млн руб.
Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории этот налог. И в июне депутаты Законодательного собрания после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты.
На июньской «пленарке» депутаты Чайковского округа не поддержали досрочную отмену ЕНВД. В итоге вопрос решили рассмотреть повторно в августе.
Отметим, что, по данным «Нового компаньона», положительное решение о досрочной отмене ЕНВД уже принято в 21 муниципалитете. И ещё четыре муниципалитета, включая Чайковский городской округ, приняли отрицательное решение.