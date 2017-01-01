В Пермском театре оперы и балета — новый пресс-секретарь

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Ольга Богданова

Фото: Алёна Ужегова

Новым пресс-секретарём Пермского театра оперы и балета стала Ольга Богданова. Ольга Суднищикова, прежде занимавшая эту должность, будет заниматься в пресс-службе театра социальными сетями.

Как сообщила «Новому компаньону» директор театра по развитию Алла Платонова, причина смены пресс-секретаря — внутренние потребности пресс-службы, которой понадобилось усилить позицию редактора по SMM.

Ольга Богданова до недавнего времени работала в интернет-газете «Текст», а до этого была редактором газеты «Пятница» в Издательском доме «Компаньон».