На «Азоте» запущена система теплофикации

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Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

15 сентября в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» запущена в работу система теплофикации. Получили отопление все производственные подразделения и административные здания завода, сообщает пресс-служба предприятия.

К старту отопительного сезона на «Азоте» подошли ответственно. Отремонтировали и провели ревизию всей системы теплофикации предприятия. Подготовка к запуску отопления прошла со 2 по 11 сентября. Основной ремонт был проведён в бойлерной — заменены 15 основных задвижек, проведена ревизия всей запорной арматуры, отремонтирован нагнетательный коллектор теплофикационной воды и проложены 20 м трубопровода на линии подпиточной воды.

Почищен и подготовлен к отопительному сезону деаэратор — аппарат, в котором очищается сетевая вода от растворённого в ней кислорода. Во время остановочного ремонта бойлерной также привели в порядок теплообменное оборудование. Отдельного внимания потребовал и трубопровод пара-6. Для увеличения надёжности и снижения энергозатрат заменены дренажные системы, изменена их конструкция и увеличен диаметр стакана, который врезается в паропровод. На производстве аммиака заменена запорная арматура диаметром 400 мм на трубопроводе, по которому проходит пар-6, для того чтобы обеспечить бесперебойную работы системы во время отопительного периода.

Отремонтировали и трубопровод сетевой воды — заменили 10 участков с видимыми дефектами на производстве. Также заменили трубопроводы, которые подают тепло в здание управления. Установлены новые трубы диаметром 159 и 108 мм. Их общая протяжённость — 300 м. Трубопровод соответствует всем стандартам и прослужит, ориентировочно, 20 лет.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Уже не первый год мы запускаем отопительный сезон параллельно с городскими коммунальными службами. Чтобы подключить отопление, среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не должна превышать 8 градусов тепла. Система теплофикации «Азота» прошла успешную проверку на герметичность — при опрессовке подавалось давление, на четверть превышающее рабочее.

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