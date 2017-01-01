Участники «Цветов жизни» собрали уже более 4 млн руб. на здоровье детей

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Фонд «Дедморозим»

Школьники, их родители и учителя — участники благотворительной акции «Цветы жизни» — собрали уже 4 млн 183 тыс. 116 руб. на помощь тяжелобольным детям. Эти деньги помогут подопечным фонда «Дедморозим», сообщают в фонде.

Уже понятно, что итоговая сумма побила рекорд прошлого года, когда, по итогам акции «Цветы жизни» и посильного участия каждого, было собрано 3 млн 201 тыс. 819 руб. 58 коп.

Дарья Кузнецова, координатор фонда «Дедморозим»:

— 4 миллиона — не окончательный итог. Обычно деньги от участников акции поступают до конца сентября, когда пройдут все встречи и классные часы с родителями и учителями. Если вы не успели сделать пожертвование, вы можете сделать это — совершить чудо никогда не поздно. А в ноябре мы подготовим окончательный отчёт и узнаем итоговую цифру пожертвований, а также главное — кому из детей удастся помочь благодаря собранным средствам.

Акция «Цветы жизни» впервые была проведена фондом «Дедморозим» в 2018 году, когда мама одной из пермских школьниц предложила провести её в Пермском крае по аналогии с акцией московского фонда помощи хосписам «Вера» «Дети вместо цветов». По результатам первой пермской акции, участники «Цветов жизни» весь учебный год помогали подопечным «Дедморозим». Собранной суммы хватило, чтобы помочь 107 детям, оказав срочную адресную помощь и поддерживая подопечных в рамках системных проектов. В этом году деньги вновь будут потрачены на адресную помощь, проекты и службы поддержки тяжелобольных детей.

Дмитрий Жебелев, учредитель фонда «Дедморозим»:

— Уже сейчас понятно, что «Цветы жизни» вновь изменят к лучшему жизни десятков ребят. Если перевести 4 миллиона рублей в помощь детям, то это могло бы стать 23 тысячами часов заботы больничных мам о сиротах в больницах, 390 визитами Службы качества жизни в территории края, а значит, возможностью помочь примерно 78 неизлечимо больным детям, десятью откашливателями или одиннадцатью аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Конкретные цели «Цветов жизни» в этом году будут определены после экспертной оценки. Результаты помощи появятся на ресурсах «Дедморозим» и будут высланы участникам акции по контактам, оставленным ими при регистрации.

В этом году в «Цветах жизни» приняли участие 28 363 школьника, было подано 1100 заявок. Подарить жизнь вместо цветов решили в 267 учебных заведениях из 75 населённых пунктов четырёх регионов России: Пермского края, Московской области, Санкт-Петербурга и Удмуртской Республики.

Твитнуть Поделиться Поделиться