Власти Перми представили изменённые критерии для строителей, чтобы обойти ограничения по плотности и высотности Появилось понимание, при какой потребности необходимо строительство социальных объектов

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Департамент градостроительства и архитектуры Перми представил откорректированные критерии, при которых застройщику придётся строить детский сад или школу.

В случае если потребность по местным нормативам градостроительного проектирования более 280 мест в детских садах и 800 мест в школах, то застройщик должен будет самостоятельно возвести социальные объекты. Если потребность менее этих параметров, то застройщик должен будет профинансировать строительство социальных объектов, перечислив средства в бюджет города.



Напомним, в июле на встрече городских властей с застройщиками в Пермской торгово-промышленной палате критерии были иными: в случае если потребность в местах в детсадах на застраиваемой территории составляет 240 мест и более, а потребность в местах в школах — от 825 и выше, то застройщик обязан построить «отдельно стоящее или встроенно-пристроенные помещения». Если аналогичная потребность составляет для детсадов менее 240 мест, а для школ — менее 825, то застройщик может не возводить эти объекты, а профинансировать их строительство.



Отметим, что на августовском пленарном заседании гордумы депутаты одобрили изменения в Правила землепользования и застройки, суть которых в том, что на всю городскую территорию накладываются ограничения высотности и плотности застройки.



Например, любое новое здание теперь не может быть высотой более 10 этажей. Это относится как к центру города (зоне Ц-1 — обслуживания и деловой активности центра), так и к зонам многоэтажной и среднеэтажной застройки (Ж-1 и Ж-2). А для ряда районов вообще устанавливаются ограничения в восемь, шесть и четыре этажа.



Кроме того, также в зависимости от расположения зон, вводится коэффициент плотности застройки (отношение площади всех этажей здания к площади участка), он варьируется от 0,3 до 3,73.

Но застройщики смогут обойти эти ограничения, построив или профинансировав строительство детсада или школы. Критерии «исключения из правил» и являются предметом обсуждения. Как ранее сообщала Ольга Немирова, окончательно критерии должны быть разработаны к октябрю и вынесены на обсуждение гордумы отдельным нормативным актом.