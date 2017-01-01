Отрегламентировали и перераспределили Депутаты Пермской городской думы провели первое заседание после каникул

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К первой «пленарке» осенней сессии Пермской гордумы накопилось несколько важных для города проектов, которые определят его облик и развитие на годы вперёд. В частности, депутаты приняли изменения в Правила землепользования и застройки, которые накладывают ограничения плотности и высотности строительства на всю территорию Перми. Кроме того, думцы перераспределили средства между разными статьями бюджета, а также разрешили заменять выдачу земельных участков многодетным семьям денежными выплатами.

Бонус за «социалку»

Пожалуй, важнейшим решением депутатов на прошедшей «пленарке» стало утверждение изменений во второй по значимости градостроительный документ после Генерального плана Перми — Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

И сама суть изменений, и градус их обсуждения в последние месяцы показали, что в Перми меняется подход к градостроительной политике, а именно: на всю городскую территорию накладываются ограничения высотности и плотности застройки.

Например, любое новое здание теперь не может быть высотой более 10 этажей. Это относится как к центру города (зоне Ц-1 — обслуживания и деловой активности центра), так и к зонам многоэтажной и среднеэтажной застройки (Ж-1 и Ж-2). А для ряда районов вообще устанавливаются ограничения в восемь, шесть и четыре этажа.

Кроме того, также в зависимости от расположения зон вводится коэффициент плотности застройки (отношение площади всех этажей здания к площади участка), он варьируется от 0,3 до 3,73.

Поясним, ещё несколько лет назад никаких особых регламентов по плотности не было и строили, как правило, с коэффициентом 4. В 2017 году этот коэффициент регламентировали до 2,5, и уже тогда это вызвало нерадостную реакцию застройщиков. Теперь же, с учётом того, что основной объём строительства приходится на отдалённые районы, коэффициент там максимально снижается, а в центральных районах становится максимально лояльным.

Сама цель понятна: так как Пермь «расползается», что, между прочим, противоречит генплану, краевой минстрой совместно с городским департаментом градостроительства и архитектуры решил наконец-то навести порядок. И такая редакция регламентирования, по логике, должна вынудить застройщиков снижать объёмы ввода зданий в микрорайонах и перенаправить силы на центр города.

«Мы вводим понятие подзон, которое будет регулировать плотность и высотность застройки в Перми. Это необходимо для того, чтобы уравновесить плотность застройки в нашем городе, где разница между удалёнными и центральными районами колоссальна. Мы постепенно приходим к единым правилам и пониманию того, к чему придёт наш город в будущем. Теперь самое главное, чтобы реализация задуманного была максимально прозрачной и единой для всех участников рынка», — выразил свою точку зрения на развитие города депутат Михаил Черепанов.

Другое дело, что в центре мало свободных земель. Поэтому выход — вовлечение в оборот новых незастроенных участков.

Тем не менее в изменениях есть пункт, который позволит девелоперам нарушать регламенты, — возведение своими силами или участие в финансировании строительства социальных объектов — детских садов и школ.

Для этого застройщику придётся заключать дополнительное соглашение с горадминистрацией. Порядок заключения таких соглашений и критерии отхода от установленных регламентов ещё предстоит обсудить и также дополнительно принять. Департамент обещал это сделать в ближайшее время, максимум до 1 декабря.

Заместитель главы горадминистрации — начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова отметила на заседании, что в разработке этого документа смогут принять участие и представители строительных компаний, и депутаты гордумы.

Она также отметила, что изменения в ПЗЗ не распространятся на ранее выданные градостроительные планы земельных участков, а только на новые, которые ещё только будут выдаваться.

По мнению Ольги Немировой, изменения стали компромиссом между мэрией, застройщиками и депутатами. «Уверена, что реализация новых правил позволит нам совместно со строительным сообществом сделать Пермь по-настоящему красивым и комфортным для проживания городом», — отметила она.

«Нам удалось достигнуть разумного компромисса: застройщики, желающие превысить установленные параметры строительства, должны будут обеспечить новостройки социальной инфраструктурой за свой счёт. Территории будут развиваться, объёмы строительства расти, а жители города получат достойные условия проживания», — прокомментировал решение депутатов первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин.

Деньги вместо очереди

Ещё одно важное решение депутатов гордумы: у многодетных семей появилась возможность заменить длительное ожидание положенного им земельного участка единовременной денежной выплатой.

Инициатива логична: в черте города, да и во всей Пермской агломерации, элементарно не хватает свободной земли. Показательны цифры, озвученные заместителем главы горадминистрации Людмилой Гаджиевой. С начала действия программы предоставления участков многодетным, то есть с 2012 года, выдано около 2 тыс. участков, а в очереди на сегодняшний день стоят 6,5 тыс. семей. Ожидание получения желанного участка может растянуться на десятилетия, когда в нём, может быть, уже не будет необходимости.

Это признал и заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов: «Надо смотреть на вещи объективно: мы сможем ежегодно предоставлять 60, максимум 100 участков. Поэтому давно назрела необходимость замены предоставления земельных участков денежной выплатой. Многие регионы идут именно по этому пути. Решение непростое, его долго обсуждали, но это является реальной альтернативой. Необходимо проработать с правительством Пермского края возможность того, чтобы выделенную сумму семья могла не только потратить на покупку земли, но и, например, включить в погашение ипотеки».

Что касается суммы компенсации, то она составит 250 тыс. руб. Людмила Гаджиева пояснила, что такой «ценник» получился в результате анализа стоимости земли в регионе. За основу взята средняя рыночная стоимость одной сотки земельного участка в Пермском районе — 16,2 тыс. руб. Этот показатель умножили на средний размер земельных участков, приобретаемых гражданами в регионе, — 15,3 сотки. В итоге получилась сумма 250 тыс. руб.

При этом учтён и опыт других регионов, где существует аналогичная практика. Например, выплаты в Свердловской области составляют 200 тыс. руб., в Вологодской — 223 тыс. руб., в Челябинской — 251 тыс. руб., в Калининградской области и Санкт-Петербурге — 300 тыс. руб.

В 2019 году планируется предоставить первые 20 выплат в тестовом режиме. На это в городском бюджете заложили 5,8 млн руб. В дальнейшем количество выплат увеличится.

«В 2020 году мы планируем направить на эти цели 50 млн руб., в 2021 году — 100 млн руб.», — пояснила Людмила Гаджиева.

Регламент предоставления выплат разработают к 1 октября. При этом выдача земельных участков не прекратится и для тех, кто предпочтёт этот вариант.

Готовность школ

«Час депутата» в этот раз был посвящён подготовке школ к новому учебному году. Эта тема особенно актуальна в связи с объединением школ и детских садов.

Напомним, первые объединения состоялись ещё 10 лет назад. В их реализации приняли участие: школа №86 и гимназия №10, школы №5, 32 и 52, №14 и 73, №94 и 38, гимназия №7 и школа №57. Сейчас проходит процесс объединения школ №48 и 49, №34 и 44, №66 и 101, школы №107 и лицея №8. В этом процессе участвуют и детсады города.

«Реорганизация позволила сэкономить 172 млн руб. Обращаю внимание, что все эти средства остаются в самих образовательных учреждениях», — отметила Людмила Гаджиева. Она пояснила, что экономия бюджетных средств позволила, например, поднять ежемесячную зарплату воспитателям в среднем на 1,5 тыс. руб.

У этого процесса есть не только экономическая составляющая. Фактически объединение школ позволяет чуть отстающим по уровню образования подтянуться к более прогрессивным. Кроме того, это улучшает коммуникацию между учениками и помогает обмениваться опытом преподавателям, считают в администрации.

Депутаты обещали пристально мониторить ситуацию с реорганизацией, чтобы не допустить появления отрицательных элементов.

Говоря об общей ситуации со средним образованием, Людмила Гаджиева подчеркнула, что все усилия направлены на повышение качества образовательных услуг.

Для этого есть все предпосылки: за последние два года 26 школьников победили на различных олимпиадах всероссийского значения, учащиеся 7—11-х классов проходят профессиональные пробы и практики. В контексте модной, идущей в ногу со временем цифровизации 73,7 тыс. школьников оформили свои электронные портфолио.

Людмила Гаджиева отметила, что к 1 сентября все школы города переходят на электронные журналы. Другим нововведением станет электронная карта школьника. С её помощью можно будет оплачивать проезд в городском общественном транспорте. Первыми такие электронные документы получат ученики первых классов уже 1 сентября. До конца этого года картами обеспечат и второклассников, а к 1 сентября 2020 года — всех учеников школ города. Пополнять счёт электронной карты школьника можно будет дистанционно.

По словам Алексея Грибанова, одно из новшеств этого учебного года — упрощённая запись в первые классы. «Мы заслушали очень системный, структурированный доклад. Депутаты остались довольны подготовкой к учебному году. Конечно, всегда есть и нерешённые вопросы. В частности, есть проблемы с подходами и подъездами к некоторым школам, с доступом к межшкольным стадионам», — отметил заместитель председателя гордумы.

Ещё один вопрос, который необходимо решить, — дефицит кадров. Несмотря на то что учителей хватает, до норматива Пермь пока не дотягивает — обеспеченность педагогами составляет 98%.

Перераспределили средства

На августовской «пленарке» депутаты должны были начать обсуждение методики исчисления тарифного меню для общественного транспорта. Этот вопрос даже был в повестке под номером 12. Но прямо перед тем, как к нему приступить, глава города Дмитрий Самойлов попросил его снять, точнее, перенести на следующую, сентябрьскую «пленарку», для того чтобы этот вопрос доработать.

Депутаты одобрили такую просьбу, правда, попросили письменно уведомить об этом аппарат думы. Отметим, что вопрос о методике исчисления тарифного меню дважды вносился главой города, но получается, что дважды же был отозван. Ситуация понятна: это очень важный и тонкий социальный вопрос, касающийся каждого жителя.

Тем не менее одно значимое решение, связанное с городским транспортом, депутатами было принято — будет продлён эксперимент с бесплатными пересадками на 13 автобусных маршрутах. Напомним, он был запущен 1 мая и затрагивает маршруты №2, 3, 7, 9, 11, 23, 30, 34, 36, 46, 50, 60 и 62. Теперь пассажиры могут оплачивать проезд с помощью банковских карт и пересаживаться в течение 40 или 60 минут до декабря этого года.

Отложив тему транспорта, депутаты перешли к практически традиционной для каждой «пленарки» теме — главной городской казне. Думцы перераспределили часть бюджетных средств (132,6 млн руб.) на социальные программы.

В частности, 54 млн руб. планируется направить на благоустройство и дорожные работы, 15 млн руб. — на расселение ветхого и аварийного жилья (плюс к уже заложенным в бюджете 2 млрд руб.), 5,8 млн руб. — на единовременные выплаты многодетным семьям, 35 млн руб. — на подготовку к празднованию Нового года в 2019 году, 20 млн руб. — на дополнительную субсидию БК «Парма».

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин отметил, что перераспределение (без ущерба для бюджета) стало возможным за счёт ранее не потраченных средств, в основном оставшихся от аукционов.

«Проект изменений бюджета вызвал неоднозначную реакцию депутатов, много вопросов по поводу выделения субсидии баскетбольному клубу «Парма». Однако если мы хотим создать условия для развития спорта, продвигать здоровый образ жизни, то обязаны сохранить культурные традиции города, в том числе и баскетбол. Успешный профессиональный клуб — это важный пример для детей. Бюджет города достаточно амбициозный, и все его статьи должны исполняться своевременно», — заявил Уткин.