Мораторий на штрафы за незаключение договора на вывоз мусора продлили до 1 октября Анатолий Маховиков отметил, что при необходимости срок могут продлить еще раз

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Очереди из предпринимателей к сотрудникам "Теплоэнерго" за консультацией и на заключение договоров

Фото: Наталья Тимофеева

Сегодня, 12 сентября, на краевом семинаре «О налогообложении малого и среднего предпринимательства» замдиректора ПКГУП «Теплоэнерго» (регоператор по обращению с ТКО) Андрей Красников сообщил предпринимателям, что мораторий продлили до 1 октября. Таким образом, предприниматели могут без штрафов заключить договоры с регоператором в течение еще 15 дней.

Также Андрей Красников сообщил, что для того, чтобы обработать все заявки, в «Теплоэнерго» увеличили штат, расширили почту и в несколько раз увеличили число операторов в колл-центре.

На вопрос из зала, почему бы не сделать мораторий до конца года, уполномоченный по правам предпринимателей Анатолий Маховиков ответил, что при необходимости срок могут продлить еще раз. «Договоры надо было заключать еще с начала года. Но получилось, грубо говоря, что одни не шевелились до сентября, а остальные не знали, что надо шевелиться», — отметил бизнес-омбудсмен.

Напомним, что в середине августа сотни индивидуальных предпринимателей в Пермском крае получили письма от «Теплоэнерго» с требованием заключить договоры на оказание услуг по обращению с ТКО. В уведомлениях было написано, что если до 18 августа предприниматели не заключат договоры, то им грозит штраф в размере от 100 тыс. до 250 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В результате предприниматели написали коллективную жалобу в краевую прокуратуру. В свою очередь, губернатор Максим Решетников наложил мораторий до 15 сентября. То есть предпринимателям, которые до 15 сентября заключат договор с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение договора выставлять не будут.