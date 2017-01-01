Городские власти продолжают корректировать схему движения по Героев Хасана Вопрос с проездом по улице пока не решён

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Фото: Администрация Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов проверил ход работ по капитальному ремонту ул. Героев Хасана и предложил внести ряд изменений в схему движения. Об этом он написал в своём Instagram.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— С прошлой пятницы дорожные службы предприняли ряд мер по улучшению ситуации. По факту на месте увидел, что схему организации движения нужно корректировать ещё. Требования знаков, которые здесь установлены и запрещают, например, левый поворот с ул. Васильева, к сожалению, не соблюдаются участниками дорожного движения, заградительные конструкции просто отодвигаются.

В результате было решено внести изменения в характер движения по одной из главных городских магистралей:

— на перекрёстке с ул. Васильева будут установлены дополнительные блоки, которые не дадут повернуть налево и не будут создавать помех для движения на главном направлении по ул. Героев Хасана;

— на перекрёстке с Бродовским трактом будет перенастроен светофор, а также запрещены поворот налево и проезд прямо с Бродовского тракта;

— подрядчиком будет увеличено количество техники и рабочих — к пятнице на объекте должно работать уже три звена.

Кроме того, градоначальник предложил «для контроля за дорожной обстановкой и оперативного реагирования на ситуацию» закрепить начальника отдела организации дорожного движения МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Артёма Борисова, «который совместно с инспектором ДПС будет ежедневно дежурить на месте».

Напомним, что 5 сентября Дмитрий Самойлов прокомментировал ситуацию с транспортным коллапсом на ул. Героев Хасана. Он тогда сообщил на своей странице в Instagram, что с утра ему приходят сообщения о пробках, и «возмущение людей вполне понятно и абсолютно оправданно».

«Организация работ и отсутствие предупреждения людей со стороны МКУ «Пермблагоустройство» не выдерживает никакой критики, причём у коллег есть опыт реконструкции масштабных объектов, например улиц Куйбышева, Революции, Компроса. Кроме как разгильдяйством и пофигизмом сегодняшний старт работ на Героев Хасана не назовёшь. Директору МКУ «Пермсблагоустройство» Евгению Масалеву объявляю выговор за отвратительную подготовку к началу реконструкции. Поручил представить мне полную выкладку по мерам стабилизации ситуации и в кратчайшие сроки минимизировать трудности для людей», — написал глава Перми.

5 сентября подрядчик приступил к работам по реконструкции ул. Героев Хасана от ул. Васильева до ул. Хлебозаводской, сообщают в городской администрации. Сейчас движение ограничено на участке от Бродовского тракта до ул. Васильева. В настоящий момент выполняется завоз материалов для переустройства сетей ливневой и наружной канализации и водопровода. Уже с 7 сентября подрядчик приступит к ремонту ливневой канализации. Идёт фрезерование асфальтобетонного покрытия и разбор дорожной одежды.

В связи с продолжением реконструкции ул. Героев Хасана наблюдается затруднение движения транспорта. Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, ведётся мониторинг ситуации с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением и перенастройка светофорных объектов в ручном режиме для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, на данном участке высокий уровень грузового трафика, что существенно снижает скорость проезда и маневрирования транспорта в целом.