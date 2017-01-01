Дмитрий Самойлов назвал виновного в транспортном коллапсе на ул. Героев Хасана

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Фото: Администрация Перми

Глава Перми Дмитрий Самойлов прокомментировал ситуацию с транспортным коллапсом на ул. Героев Хасана. Он сообщил на своей странице в Instagram, что с утра ему приходят сообщения о пробках, и «возмущение людей вполне понятно и абсолютно оправданно».

«Организация работ и отсутствие предупреждения людей со стороны МКУ «Пермблагоустройство» не выдерживает никакой критики, причём у коллег есть опыт реконструкции масштабных объектов, например улиц Куйбышева, Революции, Компроса. Кроме как разгильдяйством и пофигизмом сегодняшний старт работ на Героев Хасана не назовёшь. Директору МКУ «Пермсблагоустройство» Евгению Масалеву объявляю выговор за отвратительную подготовку к началу реконструкции. Поручил представить мне полную выкладку по мерам стабилизации ситуации и в кратчайшие сроки минимизировать трудности для людей», — написал глава Перми.

5 сентября подрядчик приступил к работам по реконструкции ул. Героев Хасана от ул. Васильева до ул. Хлебозаводской, сообщают в городской администрации. Сейчас движение ограничено на участке от Бродовского тракта до ул. Васильева. В настоящий момент выполняется завоз материалов для переустройства сетей ливневой и наружной канализации и водопровода. Уже с 7 сентября подрядчик приступит к ремонту ливневой канализации. Идёт фрезерование асфальтобетонного покрытия и разбор дорожной одежды.

В связи с продолжением реконструкции ул. Героев Хасана наблюдается затруднение движения транспорта. Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, ведётся мониторинг ситуации с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением и перенастройка светофорных объектов в ручном режиме для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети, на данном участке высокий уровень грузового трафика, что существенно снижает скорость проезда и маневрирования транспорта в целом.