Власти Прикамья закупят лекарства для льготников на почти 20 млн руб.

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Краевые власти объявили аукционы на поставку лекарственных препаратов «Нилотиниб» и «Элтромбопаг», сообщает министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

Лекарства приобретаются для обеспечения ими льготополучателей. Общая начальная (максимальная) цена контрактов составляет 19,3 млн руб., средства будут направлены из краевого бюджета. Подведение итогов аукционов запланировано на 24 сентября 2019 года.

Антон Шутылев, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Пермского края, врач-гематолог Пермской краевой клинической больницы:

— Препарат «Нилотиниб» — противоопухолевое средство, которое применяется для терапии хронического миелоидного лейкоза у пациентов с отсутствием эффекта от стандартной терапии. Препарат «Элтромбопаг» назначается для лечения тяжёлой формы иммунной тромбоцитопении людям с крайне высоким риском жизнеопасных кровотечений, а также применяется при отсутствии эффективности иных методов лечения.

В соответствии с техническим заданием, планируется закупить 8400 капсул по 200 мг «Нилотиниба» и 2240 таблеток по 50 мг «Элтромбопага».

Отметим, в Прикамье регулярно проводится закупка лекарственных препаратов для достаточного обеспечения ими пациентов. Так, в августе была объявлена закупка лекарств для тяжелобольных пациентов почти на 111,5 млн руб. Кроме того, был объявлен аукцион на закупку препаратов для лечения онкозаболеваний.

Среди закупаемых препаратов — «Цетуксимаб», «Ипилимумаб», «Акситиниб», «Осимертиниб», «Палбоциклиб», «Рибоциклиб» и «Филграстим». Средства на них направлены в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. Всего в период с 1 января по 1 августа текущего года в Прикамье было закуплено 20 видов противоопухолевых препаратов на сумму 445,7 млн руб.