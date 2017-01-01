В Березниках пройдёт театральный фестиваль «КаМский»

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С 14 по 20 сентября в Прикамье состоится театральный фестиваль «КаМский». Он соберёт театры, которые участвуют в проекте «Культура малой родины», инициированном партией «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального исполкома партии.

По словам организаторов, «КаМский» — это ежегодный осенний фестиваль, который будет проходить на базе малых городов Прикамья. В этом году недельный фестиваль принимает Березниковский драматический театр, в следующем — губахинская «Доминанта».

В афише фестиваля — спектакли «Три Ивана» Чайковского театра драмы и комедии, «Страсти по Шекспиру» Лысьвенского театра драмы им. А. Савина. Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького представляет постановку «Черный монах», а молодёжная студия-театр «Доминанта» из Губахи — работу «Мама, мне оторвало руку».

Драматический театр для детей и молодёжи «Бенефис» из Березников показывает спектакль «Звёздный мальчик», а Березниковский драматический театр готовит «Два вечера в весёлом доме». Все театры — участники проекта «Культура малой родины», инициированного партией «Единая Россия».

Также зрителей «КаМского» ожидает спектакль «Вишнёвый сад» от гостя фестиваля — «Коляда-театра» из Екатеринбурга.

Цель фестиваля — не только познакомить жителей с лучшими спектаклями театров региона, но и повысить творческий потенциал провинциальных театров, создать пространство для обмена опытом, повышения профессионального мастерства. Во время фестиваля будет работать творческая лаборатория по различным направлениям актёрского искусства. Для этого из Москвы приглашены специалисты по пластике, актёрскому мастерству и сценической речи.

Фестиваль организован при поддержке администрации губернатора Пермского края и министерства культуры Пермского края.

Фестиваль проводится в рамках Года театра в России.

Проект партии «Единая Россия» по поддержке театров малых городов и детских театров стартовал в 2017 году. В Прикамье в 2017—2018 годах его участниками стали два пермских театра — ТЮЗ и кукольный, а также Чайковский театр драмы и комедии, Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина, Березниковский драматический театр, березниковский театр «Бенефис» для детей и молодёжи и молодёжная студия-театр «Доминанта» города Губахи. В 2019 году к реализации проекта присоединился Коми-Пермяцкий театр.

Театрам — участникам проекта выделяются средства из трёх бюджетов (федеральный, краевой и местный), они идут на новые постановки: приобретение декораций, костюмов, оборудования, привлечение специалистов в области режиссуры, сценографии, хореографии и проч.; также театры на эти средства могут улучшить материально-техническую базу. Так, за три года на эти цели прикамским театрам было выделено более 100 млн руб.