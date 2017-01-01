На пермских предприятиях благодаря нацпроекту зарплата выросла на 8% До конца года в проект по повышению производительности труда должны войти 69 компаний

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Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора

Сегодня, 11 сентября, на заседании правительства Пермского края обсудили реализацию в регионе национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

По данным министерства промышленности, предпринимательства и торговли, на данный момент в проекте принимают участие 55 предприятий, ещё 14 ожидают проведения аудита. Всего до конца 2019 года в проект должны войти 69 компаний. А к 2024 году к проекту по повышению производительности труда планируется подключить 141 предприятие. По словам губернатора Максима Решетникова, важно, что к проекту присоединяются новые отрасли, в частности — сельское хозяйство (проект уже реализуется на птицефабрике «Пермская»).

Заместитель председателя правительства Пермского края — министр промышленности, предпринимательства и торговли Алексей Чибисов отметил, что каждое предприятие берёт на себя обязательство по достижению роста производительности труда в последующие три года на 10%, 15% и 30% к базовым показателям. «Для нас очень важно, чтобы новые, передовые технологии по повышению производительности труда охватывали все предприятия Пермского края. Мы ставим перед собой цель — повышение конкурентоспособности предприятий, опережающее развитие и внедрение новых технологий, а также повышение квалификации персонала и заработной платы работников», — отметил министр.

По словам Алексея Чибисова, в рамках реализации нацпроекта по повышению производительности труда реализуются три направления господдержки предприятий: адресная поддержка с акцентом на создание производственных потоков-образцов, в том числе с использованием фабрики процессов, системные меры поддержки, включающие программы обучения управленческих кадров, инструменты развития экспортного потенциала и льготные займы Фонда развития промышленности, а также субсидии на повышение квалификации, обучение и переобучение персонала. На реализацию проекта в текущем году будет направлено более 240 млн руб., из них 235 млн — это средства федерального бюджета.

«Проект реализуется с 2017 года, и у наших предприятий уже есть очень неплохие результаты. Например, на предприятии «Уралбумага» по ходу реализации проекта выработка на одного сотрудника выросла на 9,5%, объёмы незавершённого производства снизились на 62%, а средняя заработная плата выросла на 8% — практически вдвое против инфляции», — отметил министр.

В апреле 2019 года проект начали реализовывать на АО «Новомет-Пермь». В результате производительность труда выросла на 10%, а заработная плата — на 8,7%. Мероприятия, которые начались на АО «Инструментальный завод — ПМ» в марте этого года, позволили увеличить производительность труда на 30%, а зарплату на 8%.

Ещё один участник нацпроекта — Очёрский машиностроительный завод — вошёл в проект в апреле 2019 года. За это время на пилотном потоке по производству металлоконструкций незавершённое производство снизилось на 20%, производительность труда возросла на 30%, а время протекания процессов сократилось на 20%.

Генеральный директор Очёрского машиностроительного завода Александр Нуждин, который присутствовал на заседании, заявил, что повышение производительности труда снижает себестоимость производства и предприятие становимся более конкурентоспособным. Однако, по его словам, увеличения производительности невозможно добиться без обучения сотрудников. Он пояснил, что далеко не все люди, которые работают на предприятии, понимают необходимость оптимизации процессов и принимают вводящиеся изменения. «Но если не проводить обучение сотрудников, можно потерять всех людей, и так и не добиться результатов, так как повышение производительности труда — это постоянный процесс введения изменений», — пояснил он и добавил, что в рамках субсидии на предприятии уже обучены 7% сотрудников.

Алексей Чибисов отметил, что всего на переобучение сотрудников компаний-участников Нацпроекта в 2019 году заложено 111,6 млн руб. Более 2500 специалистов уже прошли обучение и еще 6000 человек планируется обучить. При этом, по словам министра торговли и промышленности, потребности предприятий в повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров в 2018—2019 годах обеспечены ресурсами пермских образовательных учреждений на 95%. Это, в свою очередь, позволяет сократить издержки на командировки и оплату проживания сотрудников за пределами региона и повысить уровень компетенций региональных образовательных учреждений.