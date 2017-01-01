ПЗСП начал реализацию нового совместного проекта

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Изображение предоставлено АО «ПЗСП»

АО «ПЗСП» выступило инвестором строительства дома комфорт-класса в центре Перми, на ул. Екатерининской, 177а. Объект будет сдан в эксплуатацию в начале 2022 года, сообщает пресс-служба АО «ПЗСП».

АО «ПЗСП» в сотрудничестве со строительной компанией «Дедал» приступило к возведению нового объекта. Инвестором выступила дочерняя компания «ПЗСП-Инвест». Управление проектом осуществляет профессиональная управляющая компания, имеющая опыт в реализации проектов элит- и комфорт-класса.

Формат партнёрских строительных проектов уникален для Перми и обладает большим потенциалом. При строительстве нового дома девелоперы объединили свой опыт и ресурсы, чтобы предоставить пермякам жильё нового уровня качества.

В ПЗСП сообщают, что строительство нового дома планируется завершить в конце 2021 года. Новосёлов дом будет готов принять в начале 2022 года.

Монолитный дом появится в центре города, неподалёку от развязки ул. Ленина и Екатерининской. В шаговой доступности — ул. Ленина с магазинами, кафе, ресторанами, государственными и муниципальными учреждениями, Пермский государственный научно-исследовательский университет, гимназия им. Братьев Каменских, экстрим-парк и множество иных объектов социального, образовательного и культурного назначения.

В проекте тщательно проработана концепция дома комфорт-класса, с учётом требований современного потребителя.

Дом строится по монолитной технологии. ПЗСП имеет успешный опыт возведения подобных объектов: высокую оценку новосёлов заслужил «Турчаниновский квартал» — комплекс монолитно-каркасных домов, возведённых ПЗСП на пересечении ул. Островского, Горького, Пушкина и Луначарского. Самые лучшие отзывы получил этот объект и от представителей бизнеса, чьи организации расположены на первом уровне ЖК. Строящийся объект на Екатерининской, 177а будет выполнен в той же концепции: на первом этаже будут расположены коммерческие помещения с самостоятельными входами, чтобы не нарушалась приватность жильцов.

Будущим жителям предлагаются 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Поскольку строящиеся жилые помещения появятся в доме класса «комфорт», чистовая отделка может быть осуществлена застройщиком по заказу покупателей либо оставлена на их усмотрение.

Для жителей доступна собственная парковка из расчёта «одно машино-место на квартиру». Это значительно больше, чем предусмотрено требованиями Генплана Перми.

Напомним, АО «ПЗСП» является одним из лидеров строительной отрасли Пермского края. Компания с 2011 года четырежды становилась победителем «Рейтинга добросовестных застройщиков».

Застройщик: ЗАО «Дедал».Проектная декларация на сайте www.zao-dedal.ru

Подробнее о проекте: www.dom-diplomat.ru , ПЗСП

Телефон: +7 342 214-41-99

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