Приставы опечатали частный медцентр в Перми

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Судебные приставы закрыли частный центр сурдологии ООО «Отикс» в Перми на шоссе Космонавтов. Медучреждение нарушило правила пожарной безопасности, сообщает пресс-служба УФПП по Пермскому краю.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками прокуратуры и МЧС, в занимаемом медицинской организацией здании выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью пациентов и персонала.

Согласно требованиям исполнительного документа, в целях принятия обеспечительных мер необходимо ограничить доступ в здание ООО «Отикс» всем лицам, за исключением собственников и уполномоченных ими лиц для устранения выявленных нарушений.

После решения суда медцентр опечатали приставы.