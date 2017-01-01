В Заксобрание внесли законопроект об освобождении самозанятых и НКО от платы за вывоз мусора Несмотря на предостережение прокуратуры, все «льготы» в документе заменили на «освобождение от платы»

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 9 сентября, губернатор Пермского края Максим Решетникова внёс в краевой парламент проект закона Пермского края «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей».

Внесённый законопроект немного отличается от документа, который рассмотрели 6 сентября в «нулевом чтении» на постоянно действующей рабочей группе по ЖКХ Заксобрания.

Во-первых, было сокращено название: с «Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, имеющих право на освобождение от платы за данную коммунальную услугу, и компенсации выпадающих доходов регоператору по обращению с ТКО» до «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей».

Во-вторых, авторы законопроекта учли замечание прокурора о том, что в документе есть несоответствия — в названии законопроекта «освобождение», а в внутри «предоставление льгот». В результате внутри всего документа убрали слово «льготы» и заменили на «освобождение от платы за данную коммунальную услугу».

В-третьих, было уточнено, какие НКО имеют право не платить за вывоз мусора: некоммерческие организации, в случае если местонахождением постоянно действующего органа некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией, является жилое помещение, при условии отсутствия у данных организаций иных площадей, принадлежащих им на законном основании. Как пояснил в пятницу заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв, речь идет об НКО социальной направленности, которые, например, занимаются поиском пропавших.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на сентябрьском пленарном заседании Заксобрания. После того как его примут во втором чтении, закон вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. На рабочей группе по ЖКХ Антон Удальёв сообщил, что всем предпринимателям, работающим на дому, будет сделан перерасчёт и возврат средств.

При этом в законопроекте также прописано, что краевой бюджет должен возместить регоператору выпадающие доходы, которые возникнут в результате вступления этого закона в силу. Согласно финансово-экономическому обоснованию, дополнительные расходы бюджета края на реализацию закона края составят 151, 6 млн руб. Порядок предоставления субсидии в целях компенсации выпадающих доходов регоператору, условия и порядок возврата субсидии устанавливаются постановлением правительства края.

Отметим, что между чтениями законопроект могут существенно доработать, чтобы он соответствовал федеральному законодательству. Как пояснила на рабочей группе старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию с представительными и исполнительными органами края, органами местного самоуправления Вероника Файн, сейчас ФЗ-184 и ФЗ-189 не дают субъекту РФ право освобождать физлиц и ИП от платы за вывоз ТКО. «Законодательство чётко говорит о платности предоставляемых услуг и отсутствии права у субъекта на освобождение от платы. Поэтому мы более склоняемся к льготному и дифференцированному тарифу — пусть он будет всего 1% от тарифа, но это будет льготный тариф», — отметила представитель прокуратуры. Однако Антон Удальёв сообщил, что если край сделает льготный тариф даже в одну копейку, то её будет необходимо начислить. «А это серьёзные расходы на начисление и выставление платёжных документов», — сообщил он и показал, как выглядят эти документы: одну квитанцию для граждан и несколько бумаг для ИП.

Также чиновник пояснил, что чтобы сделать дифференцированный тариф, краевым властям придётся провести сложную работу по расчёту льготных нормативов для каждого ИП в зависимости от его вида деятельности. «Если взять специалиста в области IT-технологий, то единственный мусор, который он производит как предприниматель, находится в его электронной корзине. С другой стороны, есть ИП, работающие на дому, которые производят благодаря своей деятельности больше мусора, чем обычный житель, — например, парикмахеры. Но выделить и определить всех таких ИП достаточно сложно. Мы не сможем распространить льготный тариф по справедливости на все категории тех ИП, которые зарегистрированы на территории Пермского края», — заявил он.

Напомним, ранее из-за жалоб предпринимателей, работающих на дому (они оплачивают услугу и как физлица, и как бизнес), губернатор Прикамья Максим Решетников поручил разработать законопроект об освобождении ИП и некоммерческих организаций от двойной платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Также губернатор наложил мораторий на штрафы ИП за вывоз мусора. То есть предпринимателям, которые до 15 сентября заключат договор с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) «Теплоэнерго», не будут выставлены штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение договора.

На рабочей группе по ЖКХ Антон Удальёв, пояснил, что разработанный законопроект касается только предпринимателей и НКО, которые зарегистрированы и работают в жилом помещении. То есть ИП и юрлица, которые зарегистрированы в жилом помещении, но работают в офисе, должны заключить договор с регоператором на каждый метр коммерческой недвижимости. И. о. директора ПКГУП «Теплоэнерго» Алик Башаев отметил, что предприниматели должны сами присылать регоператору по вывозу ТКО выписки из договора аренды, в котором чётко написано, кто берёт на себя обязательство по оплате ТКО — арендатор или арендодатель. «Мы у себя эту информацию помечаем, и вопрос снимается. Но пока предприниматель самостоятельно не заявится, мы не знаем, что он сидит на этой площади и договор заключён, потому что договоров на аренду сроком до года в реестре нет», — пояснил он.