Прокуратура Прикамья предложила сделать дифференцированный тариф на вывоз ТКО для самозанятых
Однако, по словам представителя правительства, такой льготный тариф будет сложно распространить «по справедливости» на все категории ИП
Сегодня, 6 сентября, в Заксобрании члены постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края рассмотрели в «нулевом чтении» проект закона Пермского края «Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, имеющих право на освобождение от платы за данную коммунальную услугу, и компенсации выпадающих доходов регоператору по обращению с ТКО».
Этим законопроектом предлагается зафиксировать, что к отдельным категориям потребителей коммунальной услуги по обращению с ТКО, имеющим право на льготы, относятся:
— граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, либо пользующиеся на ином законном основании жилыми помещениями в многоквартирном доме, заключившие договор на оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в случае использования жилых помещений в многоквартирном доме для индивидуальной предпринимательской деятельности;
— некоммерческие организации, местом государственной регистрации которых являются жилые помещения в многоквартирном доме, при условии отсутствия у данных организаций иных площадей, принадлежащих им на законном основании.
В законопроекте также говорится, что льготы предоставляются отдельным категориям потребителей коммунальных ресурсов и коммунальной услуги по обращению с ТКО на основании обращения к регоператору и предоставления документов, подтверждающих факт использования жилых домов или части жилых домов, домовладений, жилых помещений в многоквартирном доме для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности.
Заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв напомнил, что ранее из-за жалоб предпринимателей, работающих на дому (они оплачивают услугу и как физлица, и как бизнес) губернатор Прикамья Максим Решетников поручил разработать законопроект об освобождении ИП и некоммерческих организаций от двойной платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Антон Удальёв отметил, что вся эта ситуация с двойными платежами возникла из-за того, что она не в полном объеме урегулирована федеральным законодательством. При этом, согласно федеральному законодательству, все юрлица и ИП, независимо от того, где они зарегистрированы, обязаны заключать договор в регоператором на вывоз ТКО.
В Прикамье в жилом помещении зарегистрированы 65 тыс. предпринимателей, но, по словам Антона Удальева, среди них есть и юрлица, которые вообще не ведут никакой деятельности. Также в крае зарегистрированы 3796 НКО социальной направленности. При этом чиновник подчеркнул, что они не смогут представить депутатам полноценное финансово-экономическое обоснование к законопроекту, так как сколько точно регоператор потеряет от освобождения предпринимателей, работающих на дому, от двойных платежей за вывоз мусора — посчитать невозможно. При этом, по его словам, выпадающие расходы регоператора составят максимум 150 млн руб. (сумма рассчитана исходя из норматива накопления отходов для «иных видов деятельности») «Если взять специалиста в области IT-технологий, то единственный мусора, который он производит как предприниматель, находится в его электронной корзине. С другой стороны есть ИП, работающие на дому, которые производят благодаря своей деятельности больше мусора, чем обычный житель — например, парикмахеры. Но выделить и определить всех таких ИП достаточно сложно», — пояснил он.
Старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию с представительными и исполнительными органами края, органами местного самоуправления Вероника Файн отметила, что ФЗ-184 и ФЗ-189 не дают субъекту РФ право освобождать физлиц и ИП от платы за вывоз ТКО. «Законодательство чётко говорит о платности предоставляемых услуг и отсутствии права у субъекта на освобождение от платы. Поэтому мы более склоняемся к льготному тарифу — пусть он будет всего 1% от тарифа, но это будет льготный тариф. При этом, чтобы его установить, нужно будет еще провести оценку регулирующего воздействия. Это тоже затягивание по времени, но без ОРВ установить льготный тариф невозможно», — отметила представитель прокуратуры.
На это Антон Удальев сообщил, что они тоже рассматривали такой вариант решения проблемы. «Тариф нулевым быть не может. Но даже, если мы сделаем льготный тариф в одну копейку, то мы будем должны ее начислить, а это серьезные расходы на начисление и выставление платежных документов», — сообщил он и показал, как выглядят эти документы: одну квитанцию для граждан и несколько бумаг — для ИП. «Доходы должны равняться расходам», — согласился депутат Владимир Корсун.
«Льготный тариф — это, все равно, тариф, пускай и с маленькой платой. Он не позволяет решить всю суть проблемы, поскольку нам придётся искать льготные нормативы для каждого ИП в зависимости от его вида деятельности. Мы не сможем распространить такой льготный тариф по справедливости на все категории тех ИП, которые зарегистрированы на территории Пермского края», — заявил он.
«Поэтому мы предлагаем рассмотреть вариант установления отдельных категорий потребителей коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, имеющих право на освобождение от платы за данную коммунальную услугу. Мы вынесли законопроект на «нулевое чтение», потому что понимаем, что будут вопросы по трактовкам. Если прокуратура и депутаты скажут, что освободить ИП, работающих на дому, от уплаты услуги за вывоз мусора — невозможно, или это концептуально ненужный вопрос, то, видимо, надо будет по-другому подходить к решению этой проблемы. Я, честно скажу, пока не знаю, как ее можно решить по-другому. Но в любом случае предпринимателей мы не бросим, и если есть возможность им помочь, то мы это сделаем или, по крайней мере, будем двигаться в этом направлении», — добавил заместитель председателя правительства Пермского края.
«Может тогда не стоит принимать законопроект, который прокуратура потом потребует отменить, а попробуем внести предложения для изменения федерального законодательства?», — предложила депутат Дарья Эйсфельд.
Но Антон Удальев ответил, что вопрос с двойными платежами у предпринимателей возник только в Пермском крае, а в остальных регионах ИП заключают договоры и платят вдвойне. По его словам, остальные регионы не захотят поддерживать предложения Пермского края, так как в случае их принятия на федеральном уровнем, всем регионам придется менять экономику регоператоров. «Мы еще можем ее поменять, но во многих регионах это сделать будет очень сложно. Мы говорили, что у нас сложно сделать финансово-экономическое обоснование. Но, чтобы сделать обращение на федеральный уровень, нужно сделать детальные расчеты не только по Пермскому краю, но и по всем субъектам», — подчеркнул чиновник.
Председатель комитета по промышленной политике и налогам Татьяна Миролюбова поддержала желание правительства сократить финансовую нагрузку на предпринимателей, но, при этом отметила, что предложенный правительством путь не законен. «Может лучше сделать льготные тарифы, как предлагает прокуратура, и отправлять квитанции предпринимателям в электронном виде? Пермский край сейчас зарегистрирован в проекте «регуляторная песочница» по цифровой экономике. В рамках этого проекта у Пармского края есть возможность сформулировать и установить некие правовые нормы, которых нет в других регионах Российской федерации. Это позволит перевести все в цифровой формат и не печатать для ИП такие пачки бумаг», — предложила она.
Заведующая сектором правовой экспертизы по вопросам развития инфраструктуры Государственно-правового управления Наталья Андреева предложила другой вариант решения проблемы — освободить ИП, работающих на дому, от платы за вывоз мусора, которая ему начисляется как жителю дома. «Но для этого тоже надо посмотреть виды экономической деятельности, в которых работают эти предприниматели», — добавила она.
Однако прокуратура с предложением ГПУ не согласилась, так как статья 24.9 ФЗ-189 не предусматривает возможности кого-либо освободить от уплаты услуги за вывоз мусора. По словам Вероники Файн, Пермский край может установить только льготы, поэтому все равно нужен дифференцированный тариф. «Тариф устанавливает министерство по тарифам, а ЗС должно рассмотреть законопроект об определении категорий, которым можно установить льготный тариф», — пояснила она.
В результате председатель рабочей группы Виктор Плюснин закончил обсуждение словами, что в понедельник правительство должно уже внести этот законопроект в Заксобрание, и этот документ нужно будет рассмотреть в сентябре в первом чтении, чтобы не было ажиотажа среди предпринимателей. Однако, видя возмущение коллег, депутат добавил, что между чтениями документ можно существенно доработать.