Владимир Вельянинов подал заявление о прекращении полномочий судьи

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Бывший председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов написал заявление о прекращении полномочий судьи и председателя краевого суда. Оно будет рассмотрено 17 сентября на заседании Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС), сообщается на сайте ВККС.

После удовлетворения заявления Владимир Вельянинов выйдет в почётную отставку.

Срок полномочий Вельянинова на посту председателя Пермского краевого суда истёк 28 августа. Весной этого года он подавал заявление в ВККС о новом сроке на этой должности, и получил в мае необходимую рекомендацию. Однако 12 августа ВККС неожиданно объявила новый конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда. Документы от кандидатов принимаются до 12 сентября. Итоги нового конкурса, как считают источники, могут быть подведены не раньше октября-ноября этого года. Пока обязанности председателя Пермского краевого суда исполняет судья Наталья Киселёва.

28 августа Владимир Вельянинов попрощался с коллективом суда и руководством региона.

Напомним, 12 августа Высшая квалификационная коллегия судей объявила новый конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда. При этом в мае по итогам такого же конкурса ВККС рекомендовала Вельянинова. О причинах назначения новой процедуры не сообщалось.

С 29 августа обязанности председателя исполняет Наталья Киселёва, назначенная 30 декабря прошлого года на должность зампреда. Итоги нового конкурса могут быть подведены не раньше октября-ноября этого года.