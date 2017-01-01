Председатель Пермского краевого суда ушёл в почётную отставку



Твитнуть Поделиться Поделиться

Председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов сегодня, 28 августа, попрощался с коллективом суда и руководством региона. Он покинул должность председателя суда, которую занимал с 2007 года, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, проводить Владимира Вельянинова в почётную отставку приехали губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель законодательного собрания Валерий Сухих, председатели арбитражного суда края и 17-го арбитражного апелляционного суда, а также председатели районных судов.

Напомним, 12 августа Высшая квалификационная коллегия судей объявила новый конкурс на замещение должности председателя Пермского краевого суда. При этом в мае по итогам такого же конкурса ВККС рекомендовала господина Вельянинова. О причинах назначения новой процедуры не сообщалось.

С 29 августа исполнять обязанности председателя будет Наталья Киселева, назначенная 30 декабря прошлого года на должность зампреда. Итоги нового конкурса могут быть подведены не раньше октября-ноября этого года.