В Перми начался запуск тепла в жилые дома

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К теплоносителю уже подключена большая часть объектов социальной сферы, а также 131 жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 2 сентября глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление №520, согласно которому подача отопления в объекты социальной сферы начинается 5 сентября, а в жилые дома — 9 сентября. В Перми начинают запуск тепла заблаговременно, не дожидаясь пятидневного периода, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов.

Основная ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях.

В районных администрациях проводят постоянный мониторинг ситуации, с сегодняшнего дня начали свою работу «горячие линии», где можно узнать о ходе запуска тепла по конкретным адресам.