Глава Перми подписал постановление о начале отопительного сезона

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Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал проставление №520, согласно которому подача отопления в объектах социальной сферы начнётся 5 сентября, а в жилых домах — 9 сентября. Подписано письмо вчера, 2 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в городе будет незначительное повышение температуры воздуха. Тем не менее лето в Перми было дождливым и холодным, в жилых домах и учреждениях соцсферы сохраняется высокая влажность, поэтому важно заранее начать прогревать и просушивать помещения, чтобы подготовиться к холодам. Кроме того, подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учётом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. В среднем заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает две-три недели. За это время батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.

На данный момент готовность города к отопительному сезону составляет 98,9%, что опережает данные на эту дату по сравнению с прошлым годом, когда на начало сентября готовность города составляла 95,8%.

В целом по городу к зиме ежегодную подготовку проходят 6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 центральных тепловых пункта.

На данный момент объекты социальной сферы, котельные, тепловые сети и центральные тепловые пункты готовы на 100%. Готовность жилых домов составляет 98,6%, то есть из 6180 многоквартирных домов готовы к подаче тепла 6092. В остальных домах завершается процесс подготовки.

Дмитрий Самойлов, глава Перми

— Несмотря на краткосрочное потепление, все должны понимать, что процесс запуска тепла, учитывая рельефность и протяжённость города, занимает порядка двух-трёх недель, поэтому важно заблаговременно подготовиться к холодам. Именно поэтому мы начинаем подачу тепла 5 сентября — как всегда, с объектов социальной сферы, а далее, с 9 сентября, и всего города в целом.