Праздники двора прошли при поддержке депутататов-азотчиков

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В округах депутатов-сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершилась череда традиционных летних праздников двора, которые проводятся в рамках программы «УРАЛХИМ» — детям». О том, как прошли праздники, рассказывает пресс-служба предприятия.

Состоялось 11 мероприятий. Праздники стартовали в округе №1 депутата Ольги Евтиной. Затем эстафету поддержали депутаты-азотчики Наталья Протасова (округ №10), Владимир Иопа (округ №22), Юлия Кусова (округ №7). Заключительный праздник прошёл в округе №12 депутата Венеры Мухатаевой.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В то время как аниматоры занимали детей играми и конкурсами, у взрослого населения была возможность поговорить с депутатами лично, в неформальной обстановке. Так, на летнем мероприятии в округе №12 был поднят один из самых актуальных вопросов — необходимость оборудования специализированного места для дрессировки собак. Учредитель клуба собаководов Надежда Солодягина обратилась к Венере Мухатаевой с просьбой помочь благоустроить заброшенную площадку, которую им выделила администрация города Березники возле Центра детского (юношеского) научно-технического творчества. В настоящее время депутат уже решила вопрос об отчислении средств на строительство специального забора для территории.

Венера Мухатаева, депутат Березниковской городской думы по округу №12, председатель совета активной молодёжи «Лига лидеров» филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Такие мероприятия позволяют лучше понять актуальные проблемы округа и найти пути их решения. Все депутаты-азотчики проводят личные приёмы. Однако для многих жителей бывает проще встретиться с депутатом в собственном дворе и откровенно рассказать о наболевшем.

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