Активнее всего голосуют в Суксунском городском округе, пассивнее всего — в Соликамске

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Избирательная комиссия Пермского края сообщила, что по состоянию на 10 утра в регионе проголосовали 22,6 тыс. человек, что составляет 4,58% от имеющих право голоса.

Наибольшая активность отмечена в Суксунском городском округе, где проголосовали 9,03%. Самая низкая активность пока — на выборах депутата по одномандатному избирательному округу №19 в Соликамскую городскую думу. Там явка составила 1,63%.

Напомним, 8 сентября в Прикамье проходит Единый день голосования. Работают 584 избирательных участка.

Всего в регионе проходят 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах. В их рамках должны быть «разыграны» 340 мандатов представительных органов власти среди 1064 претендентов.

Право голоса в 20 муниципалитетах имеют 500 тыс. избирателей.

В случае обнаружения нарушений граждане могут обращаться на телефон «горячей линии» 8952-64-96-405 или 8 (342) 293-64-05.