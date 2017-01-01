В каждом вузе края появится ответственный за взаимодействие с НОЦ

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Сегодня, 7 сентября, в рамках молодёжного форума «Пермский период» состоялась панельная дискуссия «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня — вызов и возможности». Участие в нём приняли губернатор Пермского края Максим Решетников, представители научного и бизнес-сообщества и студенты.

В ходе круглого стола доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, кандидат технических наук Павел Илюшин представил проект единого подхода к цифровизации промышленности в рамках развития Пермского НОЦ. «Мы проанализировали общие глобальные вызовы XXI века, приоритетные направления научно-технического развития РФ, национальный проект «Наука», национальные цели страны. Пришли к выводу, что уже сейчас Пермский НОЦ решает уже три глобальные проблемы, четыре — из национальных целей РФ, шесть — нацпроекта «Наука», и две — из приоритетных направлений научно-технического комплекса. Это и энергетическая безопасность, неисчерпаемость природных ресурсов, индустриальная революция, развитие региональной экономики и прочее», — отметил Павел Илюшин.

Также, по словам учёного, создание единого подхода цифровизации позволит Пермскому краю стать идеологом многих отраслевых и межотраслевых стандартов, с которыми в будущем будут работать НОЦы по всей стране.

Один из студентов ПНИПУ поинтересовался, как студенты могут попасть на работу в НОЦ. «В каждом вузе должно быть ответственное за это лицо. Надо подойти к декану или завкафедрой и спросить, они вам должны рассказать, какие есть перспективы», — ответил Максим Решетников и попросил представителей вузов проконтролировать этот вопрос.

Напомним, что Пермский НОЦ будет работать по семи направлениям. Это твёрдые полезные ископаемые, углеводороды, химические технологии, энергетическое машиностроение, новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифровизация и роботизация. В состав научно-образовательного центра войдут 105 лабораторий и кафедр не только российских, но и зарубежных, с привлечением почти 700 исследователей. Кроме того, в нём будут работать свыше 5 тыс. инженеров отраслевых институтов и технологических компаний со всей России. Партнёрами центра станут более 50 крупнейших пермских, российских и зарубежных предприятий, где заняты порядка 98 тыс. специалистов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора